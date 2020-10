Wilco Kelderman, de nieuwe Nederlandse wielerpaus? "Tom Dumoulin zag hem als voorbeeld"

Onbekend is onbemind? Wilco Kelderman is natuurlijk geen onbeschreven blad, maar de Nederlandse klimmer en tijdrijder lijkt pas op zijn 29e de grote verwachtingen van bij de jeugd te kunnen beantwoorden. "Dat komt omdat hij heel veel pech gehad heeft", antwoordt de Nederlandse journalist Daan van den Berg (31), die een tijdje in hetzelfde dorp als Kelderman gewoond heeft en goed bevriend is met zijn broer. "Wilco heeft een achtergrond in het schaatsen, maar is daarna met zijn broer overgestapt naar de wielersport. Hij bleef de voorbije jaren niet gespaard van valpartijen en had vaak ook gewoon pech op het verkeerde moment." "Er wordt geregeld gezegd dat Wilco niet kan sturen of minder op zijn fiets zit. De verklaring is net iets anders: Wilco ziet de risico's minder. Ook als kind reed hij meermaals tegen bepaalde zaken." "Of hij dan roekeloos is? Misschien wel een beetje, ja. Hij is alleszins nergens bang voor. Zo kwam hij in de Ronde van Catalonië eens ten val toen hij toch nog een kopbeurt wilde doen voor Michael Matthews, terwijl dat nergens voor nodig was." "Maar soms heb je ook gewoon brute pech. In de Giro die Tom Dumoulin in 2017 won, was hij ook betrokken bij de valpartij die Geraint Thomas toen uitschakelde. En als Wilco valt, dan breekt hij iets."

Draagt Wilco Kelderman ook in Milaan de roze trui?

"Hij is totaal niet bezig met de glamour die soms rond renners hangt"

Wilco Kelderman - woonachtig te Lanaken, boezemvriend van crosser Lars van der Haar en koffieliefhebber - is niet meteen de grootste vedette op twee wielen. Journalist Daan van den Berg: "Wilco is een rustige jongen, een burgerlijk type, iemand die totaal niet bezig is met de glamour die soms rond renners hangt. Hij is bijzonder bescheiden." Kelderman werd gevormd bij Rabobank en Belkin, de voorgangers van het huidige Jumbo-Visma. "Daar heeft hij wel geleerd hoe hij met zijn vuist op tafel moest slaan om kopman te zijn." "Donderdag werd hij door zijn volgwagen in de steek gelaten na de Stelvio. De ploegleiding schoof door naar Jai Hindley in de spits van de koers." "Vroeger zou hij daar niets over gezegd hebben, nu zag je wel dat hij daar niet mee opgezet was. In dat onderdeel is Wilco dus gegroeid."

Een verslag van de etappe over de Stelvio donderdag:

De "saaie" stempel van Kelderman: "Ons land staat zeker niet op zijn kop"

Wilco Kelderman debuteerde in 2010 voor het continentale opleidingsteam van Rabobank. "Dat was de lichting van onder meer Tom Dumoulin, Tejay van Garderen, Dylan van Baarle en Ramon Sinkeldam. Dumoulin zei toen dat Wilco een stuk sterker was dan hij. Dumoulin zag hem zelfs als voorbeeld." "Een goed klassement rijden, dat heeft er altijd ingezeten. Maar alles moest meezitten en nu vallen alle puzzelstukjes in elkaar. Zo is hij gespaard gebleven van alle pech en de coronasituatie." Kelderman staat op een zucht van eindwinst in de Giro, maar in Nederland maakt dat (voorlopig) niet zoveel emoties los als bij de eindwinst van Tom Dumoulin in 2017. "Dumoulin is een echte persoonlijkheid die in interviews over alle onderwerpen wel iets te vertellen heeft." "Dat geldt ook voor Dylan Groenewegen, terwijl Wilco meer de saaie stempel met zich meedraagt. Vergelijk hem een beetje met Robert Gesink, die jaren geleden ook beschouwd werd als dé Nederlandse ronderenner." "Of Wilco bezig is met die uitstraling? Neen, helemaal niet. Hij vindt dat fijn. Hij kan nog altijd anoniem rondlopen in een stad." "Wilco is altijd een beetje onder de radar gebleven. Destijds werd verwacht dat Gesink een grote ronde zou winnen en met Dumoulin en Mathieu van der Poel hebben we nu natuurlijk wereldsterren." De status van Wilco Kelderman kan zondag in Milaan veranderen als hij op het hoogste schavotje staat. "Ja, ook bij de NOS kijken we of we nog extra mensen naar Italië sturen. Maar Wilco zal zelf niet veranderen." "De Giro leeft ook niet echt in Nederland. Er werd vooral uitgekeken naar de Vuelta, waar Dumoulin weer de publiekstrekker was. Al viel hij wel snel door de mand. Maar ons land staat zeker niet op zijn kop."

Wilco Kelderman komt uit de lichting van leeftijdsgenoot Tom Dumoulin. Die laatste zei destijds dat Kelderman sterker was. Hij zag hem zelfs als voorbeeld. Daan van den Berg, Nederlandse wielerjournalist

"Wilco moest in de media lezen dat zijn contract niet verlengd zou worden"

Wilco Kelderman kan Sunweb een eindzege in een grote ronde schenken, maar de Nederlander verlaat de ploeg na dit seizoen. Hij tekende een tijdje geleden al een contract voor twee seizoenen bij Bora-Hansgrohe. Journalist Daan van den Berg: "Hij moest vertrekken bij Sunweb en dat is toch vreemd." "Begin dit jaar kreeg Wilco te horen dat zijn contract niet verlengd zou worden, of dat er toch heel veel moest gebeuren voor een nieuwe verbintenis. Dat nieuws moest hij overigens in de media lezen, het werd hem niet zelf verteld." "Bij Sunweb zetten ze vol in op de jeugd en met gasten zoals Jai Hindley willen ze op termijn grote rondes winnen." "Het bewijs is in deze Giro dankzij Hindley ook geleverd en Wilco paste minder in het plaatje van Sunweb als jongerenploeg met links en rechts een ervaren man, zoals Romain Bardet dat volgend jaar moet worden." Kan die contractsituatie nog mee beslissen over wie zondag eindwinnaar wordt? "Dat denk ik wel", antwoordt Daan van den Berg, die zelf eliterenner zonder contract was. "Als ploeg heb je wellicht toch liever dat de renner die bij je blijft wint dan de renner die weggaat of wegmoet." "Wilco bewijst alleszins dat hij alle verwachtingen kan inlossen. Neen, hij wordt geen eendagsvlieg. Zo'n resultaat doet hem beseffen dat hij nog bij de top hoort."

Wilco Kelderman (29) 2022 Bora-Hansgrohe 2021 Bora-Hansgrohe 2020 Sunweb 6e in UAE Tour, 7e in Ronde van Polen, 4e in Tirreno-Adriatico 2019 Sunweb 5e in UAE Tour, 14e in Parijs-Nice, 7e in Vuelta 2018 Sunweb 2e in Abu Dhabi Tour, 5e in Ronde van Zwitserland, 10e in Vuelta 2017 Sunweb 7e in Ronde van Romandië, 4e in Ronde van Polen, 4e in Vuelta 2016 LottoNL-Jumbo 10e in Ronde van het Baskenland, 8e in Ronde van Zwitserland, 6e in Eneco Tour 2015 LottoNL-Jumbo 9e in Ronde van Catalonië, 10e in Waalse Pijl, 3e in Eneco Tour 2014 Belkin 7e in Giro, 4e in Dauphiné, 14e in Vuelta 2013 Belkin 6e in Tour Down Under, 5e in Ronde van Romandië, 17e in Giro, eindwinst Ronde van Denemarken 2012 Rabobank 8e in Dauphiné 2011 Rabobank Continental Team 2010 Rabobank Continental Team 10e in Ronde van de Toekomst