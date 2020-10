Wat is de impact van de nieuwe maatregelen op de profsporten?

voetbal

De wedstrijden in het profvoetbal kunnen wel plaatsvinden, al zijn er wel 3 wedstrijden in de Jupiler Pro League en één match in 1B Pro League uitgesteld door te veel besmettingen bij een van de ploegen.

In tegenstelling tot de voorbije weken mogen er geen toeschouwers aanwezig zijn. De clubs zijn er eigenlijk van overtuigd dat dat wel nog op een veilige manier kon.

veldrijden en motorcross

Zaterdag duiken de crossers het veld in in Ruddervoorde voor de manche van de Superprestige in Ruddervoorde. Daar was eerder al beslist om geen publiek toe te laten en daar verandert er voorlopig niets. Dat geldt ook voor de WK-manche motorcross in Lommel. Daar was eerder deze week ook geen publiek toegelaten. Enkele liefhebbers hadden al geprobeerd om over de omheining te klimmen om er toch bij te zijn, maar dat heeft de organisatie kunnen verhinderen.

tennis

De European Open in Antwerpen mag afgewerkt worden en de wedstrijden van vrijdag kunnen bijgewoond worden door publiek. "Vanochtend was er wat verwarring, maar nu is er duidelijkheid", zegt organisator Dick Norman. "We hebben bevestiging van de coronacommissaris dat het toernooi vandaag nog met publiek mag plaatsvinden, omdat er te weinig tijd is om dat nu nog te wijzigen. Zaterdag en zondag is er geen publiek mogelijk en dat begrijpen we."

hockey

De bond en de clubs hebben nog geen overleg gehad, maar de verwachting is dat de competitie wordt opgeschort voor de komende weken. De interlands van de Red Lions en Red Panthers van volgende week tegen Groot-Brittannië en Nederland gaan wel door. De logica daar is dat de Belgische competitie een amateursport is en de nationale ploegen profsport.

zaalsporten

De basketbalcompetitie was nog niet begonnen. De Pro League houdt wel vast aan de eerste speeldag begin november. Dat zal dan zonder toeschouwers zijn, clubs kunnen er wel voor kiezen om hun thuiswedstrijden uit te stellen.

In de hoogste klasse van het volleybal zijn de wedstrijden de afgelopen weken uitgesteld. De clubs wilden bekijken hoe ze toch nog fans konden ontvangen, maar hebben nu beslist om de competitie na komend weekend te hervatten zonder fans.

atletiek