VIDEO: Chatsjanov barst helemaal uit van woede na missers van scheidsrechter

Bekijk de woede-uitbarsting van Chatsjanov na beslissing van ref

Chatsjanov tegen ref: "Wat doe jij hier eigenlijk?"

Karen Chatsjanov en de scheidrechter leefden al de hele match op gespannen voet, nadat de ref al 2 keer niet had gezien dat de bal van Evans buiten was gegaan.

Bij 7-7 in de tiebreak van de 2e set kookte het potje van Karen Chatsjanov helemaal over, toen hij dacht dat de bal buiten was maar de scheidsrechter het opnieuw anders had het gezien.

"De bal was zo ver buiten", maakte een woedende Chatsjanov met zijn vingers duidelijk. "Dit is een grap. Iedereen kon zien dat de bal zo ver buiten was. Wat doe jij hier?"

De scheidsrechter verdedigde zich (omdat er geen Hawk-Eye is in Antwerpen). "Jij weet beter dan ik dat ik dat niet kan zien van hieruit", zei hij tegen Chatsjanov.

"Dan hebben we jou hier niet meer nodig. Zonder Hawk-Eye moet je verdomme elke bal zien", besloot een ziedende Chatsjanov.

Nadat de Rus de tiebreak verloren had, koelde Chatsjanov zijn woede op het net en de scheidssrechtersstoel.

Zonder het te vragen stapte Chatsjanov van het veld om naar het toilet te gaan. "Je moet hier komen en me vragen of je naar het toilet mag gaan", wees de scheidsrechter Chatsjanov terecht. De Rus verloor de match uiteindelijk na 3 sets.