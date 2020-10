Vandaag Clasico: "Barça heeft opnieuw speelsheid, Real is die lang geleden verloren"

Er zijn in coronatijden echt geen zekerheden meer. Zaterdag zal geen enkele speler van Real Madrid oorverdovend worden uitgefloten in Camp Nou. De eerste Clasico van het seizoen wordt op en naast het veld anders dan normaal. Met Stef Wijnants blikken we vooruit.

Weken kijken supporters er normaal naar uit en tickets worden aan woekerprijzen verkocht door socio’s, die veel geld verkiezen boven dé confrontatie van het seizoen in Spanje. Dit seizoen zal de partij tussen aartsrivalen Barcelona en Real echter voor de eerste keer zonder publiek worden gespeeld. En ook op het veld voorspelt het dit jaar iets minder op leven en dood te zijn. “Deze wedstrijd wordt niet bepalend voor het seizoen”, zijn Patrick Kluivert en Guti – boegbeelden van respectievelijk Barcelona en Real – dezelfde mening toegedaan in Marca. “De match valt vroeg op het seizoen en kleinere clubs kunnen dit jaar de grotere kloppen”, voegt Kluivert toe. Het is een verwijzing naar de vorige speeldag waarop Real verloor van promovendus Cadiz en Barcelona van Getafe. “Ik denk dat het vooral voor Real belangrijk is om niet te verliezen zaterdag”, zegt Stef Wijnants. “Na de nederlaag tegen Cadiz en deze week tegen Sjachtar in de Champions League heerst er toch weer een crisissfeer. Terwijl Barcelona na woelige maanden weer wat meer vreugde in zijn spel terugvindt en de hand van Koeman langzaam duidelijker wordt.”

Real Madrid: een strompelende ploeg zonder bestemming

Soms maakt een gewond dier rare sprongen. Fans van Real hopen nog ergens dat de vernedering tegen Sjachtar (0-3 aan de rust) de hele club net op tijd heeft wakker geschud. Ook trainer Zidane verwees daarnaar op zijn persconferentie. Puur afgaand op de statistieken is die hoop ergens gegrond. Sinds 2001 verloor Real 10 keer net voor de Clasico. Slechts twee keer was dat een voorteken voor verlies in de Clasico. Vier keer klopte Real zijn aartsrivaal, vier keer speelde het gelijk. Alleen lijkt het Madrileense probleem structureler momenteel. “Real Madrid is zijn speelsheid kwijt. Al een hele lange tijd eigenlijk”, zegt Stef Wijnants. “Het strompelt al 2 jaar voort en niemand ziet goed waar naartoe." "Het gaat niet over wie er speelt, het gaat over hoe ze spelen. Er is geen snelheid, te weinig beleving, tactisch soms onbeholpen en een man uitschakelen lijkt voor zowat alle spelers onmogelijk geworden.” “De jonge spelers overtuigen ook te weinig om de oude garde uit de ploeg te spelen en dus behoudt Zidane veelal het vertrouwen in de spelers die hem zoveel prijzen hebben bezorgd. Maar neem Marcelo tegen Sjachtar, die kwam overal te laat en gaf geen enkele goede voorzet. Dat is al een hele

tijd bezig.”

Als Real speelt zoals in zijn laatste twee matchen, zijn ze kansloos in Camp Nou.

Het mysterie Eden Hazard

Wie speelsheid zegt, zegt Eden Hazard. Als hij volledig fit is. Stef Wijnants: "Ook in de Spaanse media vinden ze het geval Hazard een mysterie. Hem heeft Real inderdaad aangetrokken om verse creativiteit in het team te brengen en voor zijn een-tegen-een acties. Niet omdat ze dachten dat hij 40 goals maakt zoals Ronaldo." En dan is er mogelijk nog een probleem. Sergio Ramos vecht tegen de tijd om fit te geraken voor de Clasico. Het verschil met of zonder de aanvoerder is enorm. Met hem verloor Real de afgelopen drie seizoen minder dan 19 procent van zijn matchen. Was Ramos er niet bij, dan werd dat 43 procent. "Real strompelt al een tijdje, maar Ramos, Courtois en Benzema hebben hen vorig seizoen kampioen gemaakt. Zij waren de leiders en de rest heeft mee gevochten omdat ze na de coronapauze voelden dat de titel voor het grijpen lag. Dit seizoen zie ik die drang veel minder." "Modric, Casemiro, zelfs Kroos, ze zijn allemaal wisselvallig. Benzema lijkt me niet helemaal fit, Varane wijkt bij haast elke actie. Als Real speelt zoals in zijn laatste twee matchen, zijn ze kansloos in Camp Nou." "Thibaut Courtois is alweer last man standing, maar ook hij heeft maar twee armen en benen. Ze hebben er baat bij om er een gesloten match van te maken. En dan tip ik op Vinicius om eventueel het verschil te maken. Als hij schiet kan de bal overal naartoe vliegen, maar hij zorgt tenminste voor snelheid."

Barcelona: ploeg die langzaam weer vreugd toont