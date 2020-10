Spion in het peloton: "Kleine teams waren de dupe van coronaseizoen"

We beseffen natuurlijk allemaal dat er ergere dingen dan dat zijn. Je hoeft maar een krant open te slaan of naar het nieuws te luisteren om alle onheilspellende berichten mee te krijgen. Dan is eens niet op café kunnen gaan het minste.

Het is wel superjammer dat we niet helemaal los kunnen gaan in het tussenseizoen. Ik ben zelf iemand die mij graag eens laat gaan, maar dat gaat nu niet.

Het voelt toch anders aan, als je een seizoen afsluit met de klassiekers of met een grote ronde. Normaal gezien bol je die laatste maand wat uit, met koersen à la de GP Impanis. Maar nu is het een abrupt einde.

Het seizoen is bijna afgelopen voor iedereen en je hebt 2 soorten renners: zij die blij zijn dat het voorbij is, bijvoorbeeld omdat ze toch iets gewonnen hebben, en zij die met een minder gevoel stoppen en graag nog hadden voortgekoerst.

Veel renners zullen er sneller weer invliegen

Ik denk wel dat veel renners sneller weer goesting zullen hebben om er weer in te vliegen. Als je niet met vakantie gaat, ben je sneller uitgerust. Een weekje thuiszitten en je hebt weer zin om je conditie op te bouwen. Veel jongens zullen sneller naar hun mountainbike of crossfiets grijpen, dat is plezant in de winter.

Yves Lampaert won de laatste eendagskoers van het seizoen

Vroeger gaf je vader je advies als belofte, nu is dat veel professioneler

2020 was een vreemd jaar. Je had om te beginnen de voorjaarsklassiekers die plots in het najaar gereden werden. Veel verschil maakte dat wel niet. Alleen dat er geen publiek stond, maar dat merk je enkel bij de start en aan de finish. Tussendoor ben je te veel gefocust op de koers.

Er is wel weer ontzettend snel gereden dit seizoen. Die trend had zich al een tijdje ingezet. Volgens mij komt dat omdat meer renners anticiperen om de echte toppers voor te zijn. En dan heb je ook nog eens een gigantisch gevecht voor de vlucht van de dag. Het is een ganse dag koers.

Een andere trend waar we niet naast kunnen kijken, is de generatiewissel. Ik zag dat wel aankomen, maar dit jaar was het echt opvallend. Zelfs met renners waarvan je het niet verwachtte, zoals een Almeida.

Voor jonge gasten is het nu veel makkelijker om over te stappen naar de profs dan vroeger, omdat er bij de beloften al professioneler gewerkt wordt. In mijn tijd was het bij wijze van spreken nog mijn vader die zei wat ik moest doen, nu zit er een hele ploeg achter met trainings- en voedingsschema's. De jongens die overkomen doen meteen mee om de prijzen.

Het gevolg zal wel zijn dat er kortere carrières zullen zijn. Bij sommigen zal het op hun 30e al op zijn, kijk maar naar een Sagan bijvoorbeeld. Al komen die oudere renners bij zware koersen wel nog bovendrijven. Zo'n Kristoff wordt al 5 jaar afgeschreven, maar hij wint bijna elk jaar nog een klassieker.

De middengeneratie bij de Belgen, zoals een Naesen of Stuyven, hoeft volgens mij ook nog niet te wanhopen. Zij hebben al hun deel van de pech gehad, maar als het wél eens een beetje meezit en ze worden bijvoorbeeld wat vergeten dan kunnen ze toch nog een grote klassieker winnen.