Redenen genoeg om dit weekend op televisie naar European Open te kijken

Met David Goffin werd de laatste Belg donderdagavond uitgeschakeld op de European Open in Antwerpen. Zaterdag en zondag is er volgens de laatste berichten geen publiek toegestaan, maar gelukkig kan je het toernooi wel nog bekijken en volgen op Sporza. Daar zijn namelijk nog meer dan genoeg redenen voor.

Gillé en Vliegen in het dubbel-, Dimitrov, De Minaur, Chatsjanov in het enkelspel

Voor een Belgische insteek moeten we ons naar het dubbelspel richten. Daarin spelen Sander Gillé en Joran Vliegen zaterdag de halve finale. "Gillé en Vliegen speelden een goede kwartfinale en zijn als duo echt gegroeid de laatste tijd", zegt Dirk Gerlo. "Kijk maar naar hun plaats in de kwartfinale op de US Open. Het zou fantastisch zijn als ze de finale halen zondag. Dat zou waarschijnlijk tegen het duo Michael Venus en John Peers zijn. Dat is wereldtop in het dubbelspel en daar kijk ik als tennisfan naar uit." De namen in de kwartfinales van het enkelspel zijn niet Belgisch, maar doen bij een modale tennisfan zeker een belletje rinkelen. Voor wie het iets minder volgt, legt Dirk Gerlo uit waarom het de moeite is om dit weekend de European Open te volgen op televisie. "Grigor Dimitrov (die als eerste zeker is van de halve finale door de opgave van Milos Raonic) is een ex-winnaar van de Masters (in 2017) en stond op een bepaald moment nummer drie van de wereld. Bij hem kan je altijd spektakel en attractief tennis verwachten. Jammer dat Raonic uitviel. Hij is potentieel top 5 van de wereld, maar blessures zijn de rode draad door zijn carrière."

Bij Dimitrov kan je altijd spektakel en attractief tennis verwachten.

Daniel Evans en Karen Chatsjanov spelen vrijdagmiddag tegen elkaar. Een van hen staat zaterdag in de halve finales. "Evans is een "speciaal geval". Hij komt uit het squash, maar is vooral een bad boy. Hij werd al eens geschorst voor cocaïne gebruik, maar intrinsiek heeft hij enorm veel talent."

"Chatsjanov schakelde Zizou Bergs uit in de vorige ronde en als je naar zijn resultaten uit het verleden kijkt, valt vooral op dat hij zowat elke toptennisser ooit al heeft geklopt. Ook die confrontatie kan dus vuurwerk geven."

"En dan is er nog Alex De Minaur, een topper in wording. Een 21-jarige Australiër, die vorig jaar in de Daviscup geen spaander heel liet van David Goffin."

"Ongelooflijk dat Bergs maar 528e staat als je hem bezig zag"

David Goffin slaagde er niet in om de Amerikaan Marcos Giron te kloppen in de tweede ronde. Jammer voor het toernooi, maar geen grote verrassing. "Gezien de situatie niet", zegt Dirk Gerlo. "Na Roland Garros heeft Goffin 2 of 2,5 week niet getraind door een besmetting met het coronavirus." "Daar heeft hij echt mee in zijn hoofd gezeten en hij miste regelmaat op het veld door het missen van al die trainingen. Die wisselvalligheid is heel duidelijk. Hij zal zich nu beraden of hij gaat spelen in Wenen. Volgens mij moet hij beseffen dat matchen winnen dit jaar moeilijk zal zijn, maar dat elke match die hij speelt, wel kan helpen met het oog op volgend jaar. Dat zal snel voor de deur staan."

Iemand als Bergs moet de ladder beklimmen door punten te sprokkelen op kleine toernooien, maar dat gaat traag. Zeker als je uit België komt.