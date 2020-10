Pro League bevestigt: match tussen Charleroi en Waasland-Beveren uitgesteld

Waasland-Beveren wordt nog altijd getroffen door een golf aan coronabesmettingen en heeft daarom aan de Pro League gevraagd om de wedstrijd van zondag in een tegen Charleroi uit te stellen.

En daar ging de Pro League op in. "Conform het Covid-19 Protocol en het Bondsreglement diende de club een aanvraag in, waarna de kalendermanager besloot de wedstrijd uit te stellen. De nieuwe datum wordt later gecommuniceerd."

Waasland-Beveren liet gisteren weten dat er 17 besmettingen zijn binnen de club. Het gaat om 14 spelers en 3 medewerkers. Vanaf dat er 7 spelers van de A-kern positief testen op corona, mag een club uitstel aanvragen. Eerder werd ook al de match van Waasland-Beveren tegen Oostende uitgesteld.