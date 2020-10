Pro League: "Als we hele speeldagen moeten uitstellen, komen we in problemen"

Dat er voorlopig geen fans meer in de stadions mogen, kan Peter Croonen begrijpen. "Al zijn we natuurlijk wel ontgoocheld, want we hebben er alles aan gedaan om het veilig te organiseren, met protocols die op alle niveaus goedgekeurd zijn", zegt Croonen.

"Maar er is nu opnieuw een heel specifieke context, dus we begrijpen dit wel. De politiek beschikt over de meeste en de juiste informatie. Ik ga ervan uit dat zij de juiste beslissing nemen."

"Dit is wel opnieuw een klap. Niet eens financieel, want het was al neutraal of met verlies, maar wel voor de fans en voor de beleving. Met de nieuwe maatregelen kunnen de curves weer zakken en kunnen we opniew supporters toelaten als het weer verantwoord is. We hebben al getoond dat we dat veilig en professioneel kunnen."

Croonen benadrukt dat het vooral van belang is dat de wedstrijden kunnen blijven plaatsvinden, maar ook daar wringt het schoentje. Dit weekend zijn er al 3 wedstrijden uitgesteld door coronabesmettingen bij verschillende eersteklassers.

"Voor individuele wedstrijden vinden we wel een oplossing. Daarmee hadden we al rekening gehouden in de kalender. Maar als we volledige speeldagen moeten verplaatsen, komen we wel in de problemen."