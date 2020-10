Opluchting bij Club Brugge: geen nieuwe coronabesmettingen

Vorige zondag testten bij Club Brugge Simon Mignolet, Michael Krmencik en Odilon Kossounou positief. De 3 spelers werden in quarantaine geplaatst en misten zo de Champions League-wedstrijd op Zenit.

Maar het trio had voor die quarantaine wel nog contact gehad met de andere spelers en bovendien werd er na de zege in Sint-Petersburg stevig gevierd en geknuffeld. Blauw-zwart hield dus de adem in bij een nieuwe testronde.

Maar de vrees op nieuwe besmettingen bleek ongegrond, want Club Brugge laat vrijdagochtend weten dat er geen nieuwe positieve gevallen zijn.

"Donderdagochtend werd de volledige A-kern, Club NXT en de omkadering van beide ploegen opnieuw getest op COVID-19. Niemand testte positief", klinkt het.

Zaterdag worden Mignolet, Krmencik en Kossounou opnieuw getest. Voor het trio komt de competitiewedstrijd tegen OH Leuven te vroeg, maar bij een negatieve test kunnen ze volgende week woensdag mogelijk wel aantreden in de Champions League-match tegen Lazio.