Niemand won in 2020 vaker dan Elise Mertens: "Geef me altijd 100 procent"

"Ik ben tevreden over hoe ik mij heb geprofileerd na de herneming van het circuit. Ik wist niet goed wat te verwachten na 5 maanden pauze. Maar na een moeilijk eerste toernooi in Palermo vond ik het goeie ritme terug, de snelheid op de court en de manier waarop ik wil spelen."

Veel belang lijkt Elise Mertens wel niet te hechten aan haar status van zegekoningin. "Het is sympathiek, maar het is iets waar ik niet echt mee bezig ben", zegt Mertens.

Mertens was finaliste in Praag, halvefinaliste in Cincinnati en kwartfinaliste op de US Open en in Rome. "Ik ben goed omgegaan met de onderbreking die het coronavirus heeft veroorzaakt", klinkt het. "Ik ben niet in mijn zetel blijven zitten, maar heb hard gewerkt aan mijn fitness en aan het verfijnen van mijn spel."

"Ik ben een speelster die graag nieuwe dingen ontdekt om progressie te maken. Het is mijn filosofie om te zeggen dat het nooit genoeg is. Ik ben fysiek sterker geworden en heb hard gewerkt aan mijn opslag."

"Daarnaast heb ik een enorme honger om te spelen. Ik probeer mij altijd 100 procent te geven, bij elke kans en het frustreert mij niet als men vraagt of ik de top tien wil halen of op een dag een grandslam in het enkel wil winnen. Ik hou van druk. Dat betekent dat ik goed speel en resultaten neerzet."