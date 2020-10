Kortrijk-voorzitter: "Volksgezondheid belangrijker dan matchen met publiek"

"We hadden voor vanavond meer dan 1.000 mensen verwacht, maar we zullen natuurlijk onze deuren gesloten houden en zonder publiek spelen. Die beslissing is nu genomen en dan houden wij ons daaraan", vertelt Verhelst in De Ochtend op Radio 1.

"Ik ben ervan overtuigd dat het met onze protocollen, die afgestemd zijn met de politiek, nog veilig gekund had. Maar als je ziet hoe de cijfers evolueren, denk ik dat iedereen zijn steentje moet bijdragen. De volksgezondheid is op dit moment belangrijker."

Geen publiek betekent ook geen inkomsten. "Zonder publiek maken we altijd verlies", bevestigt Verhelst. "Maar daar gaat het hem op dit moment niet om. We moeten inderdaad op onze portemonnee letten, maar dat is in andere sectoren ook zo."

"Toch pleit ik ervoor om de competitie te laten doorgaan en ze niet te staken. Ik vind het belangrijk dat de mensen toch wat vermaak hebben in deze moeilijke tijden. Een match bekijken op tv kan ook belangrijk zijn voor de mensen. Zo gun je de supporters toch nog iets."