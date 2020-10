Jens Debusschere: "Belgen bij B&B Hotels hadden beter moeten doen"

B&B Hotels-Vital Concept versterkte in het tussenseizoen zijn Belgische voorjaarskern met Jens Debusschere en Frederik Backaert, maar veel potten kon de groene brigade, met ook nog Kris Boeckmans en Bert De Backer, niet breken.

"Ik denk dat ze meer van de klassiekers verwacht hadden", is Debusschere eerlijk bij Sporza. "Ook van mij. Maar we hebben vrij veel tegenslag gehad, met lekke banden op het verkeerde moment. Toch hadden Backaert, De Backer en ik beter moeten doen."

"Als we een paar keer in beeld hadden kunnen rijden, was de evaluatie wellicht anders geweest. Maar dat is helaas niet gebeurd."

"Ik denk dat ze er over de hele lijn wel meer van verwacht hadden in de ploeg, al was het nu ook niet rampzalig. We hebben toch een paar keer gewonnen, dat kan niet iedereen zeggen. En we reden geen slechte Tour, hebben ons mannetje gestaan en zijn in beeld geweest, onder meer met een 2e en 3e plaats."

"De toekomst van de ploeg is dan ook niet in gevaar. Ze hebben al een paar goeie transfers gedaan, van renners die punten kunnen pakken in de Coupe de France en de Europe Tour. Daar moeten we volgend jaar dus beter kunnen scoren."