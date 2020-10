Giro geeft prijzengeld niet aan renners maar aan goed doel na protestactie

De Giro-organisatie voelt zich verongelijkt nadat het zich genoopt zag om de etappe vandaag in te korten.

De renners weigerden om de langste rit in deze Giro aan te vatten met de volgende argumenten: een ellenlange etappe na moordende bergritten, regen en koude, lange transfers in de bus voor en na de ritten en de coronadreiging (verzwakt immuunsysteem na 7 uur fietsen in deze weersomstandigheden).

Gisteren had de Giro-organisatie al de vraag om de etappe aan te passen geweigerd. Vandaag moesten Giro-baas Vegni en co wel plooien. Tot grote woede van Vegni zelf.

Na de etappe maakte de organisatie bekend dat het prijzengeld vandaag niet uitgereikt wordt aan de renners, maar wel aan een medisch centrum dat het coronavirus probeert te bestrijden.