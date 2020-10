Giro-baas Mauro Vegni is woedend: "Iemand zal moeten opdraaien voor ingekorte rit"

De argumenten voor het protest: een ellenlange etappe na moordende bergritten, regen en koude, lange transfers in de bus voor en na de ritten en de coronadreiging (verzwakt immuunsysteem na 7 uur fietsen in deze weersomstandigheden).

Vandaag was er kort voor de start opnieuw gemor bij de renners en deze keer

Gisteren werd Giro-organisator RCS door de renners al gevraagd om een aanpassing door te voeren aan de marathonrit van vandaag. Maar Giro-baas Mauro Vegni en co hielden het been stijf.

Giro-baas Mauro Vegni is allerminst in zijn nopjes. De Italiaan stelt dat de vraag van de renners in se niet aanvaard werd, maar dat de organisatie gewoon het hoofd moest buigen.

"Ik ben echt zeer kwaad over de gang van zaken", reageert Vegni. "Het peloton toont geen respect voor de organisatie. We bekijken dit met onze advocaten."

"Iedereen weet dat de Giro dit jaar in oktober plaatsvindt. Vandaag is het 13 graden Celsius. Ik legde mijn oor te luister bij veel renners en velen gingen niet akkoord. Maar je weet hoe dat gaat. Enkelen willen niet starten en de rest volgt

"Iemand zal hier ook voor moeten opdraaien", doelt Vegni op overeenkomsten met steden en dorpjes die de Giro vandaag zou aansnijden en die dus niet nageleefd zijn.