De Rode Duivels spelen in november drie keer in een leeg stadion

"Dat de wedstrijden plaatsvinden zonder publiek, is het gevolg van de nieuwe maatregelen met betrekking tot COVID-19 die onze regering vandaag bekendmaakte. Voor deze wedstrijden was nog geen ticketverkoop gestart", zo klinkt het in de mededeling.

In de vorige thuiswedstrijd tegen Ivoorkust (1-1) woonden nog 7.000 mensen de wedstrijd bij.