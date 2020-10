BV-fans over de derby: "Wij hebben Holzhauser niet nodig"

"De kloof is kleiner dan verwacht"

Objectief gezien is Antwerp tegen Beerschot sowieso een sportief aantrekkelijke affiche. De nummer vijf staat tegenover de nummer drie in de stand. Door een Antwerpse bril is het toch vooral dé match tegen de grote rivaal. "Volgens mij is het de grootste derby van het land, ja", lacht Tia Hellebaut.

"Er valt altijd vanalles te beleven. Het is echt wij tegen zij die dag. Zeker nu we boven Antwerp staan. Na drie matchen dachten we nog dat we boven onze stand in het klassement stonden, maar dit is een moment om van te genieten. Daar komt sportief bij dat ook Antwerp aan het komen is."

"Absoluut, de kloof tussen beide ploegen is kleiner dan verwacht", geeft Luk Wyns toe. "We zien dat promovendi het goed doen de laatste jaren. Dat was met Antwerp zo, met KV Mechelen en nu met Beerschot."

"Ik denk wel dat de derby niet meer is dan een momentopname en niet veel zegt over de waardeverhoudingen over het hele seizoen. Wij (Antwerp) kunnen 12 op 12 pakken, we worden stabieler. En het goede nieuws is dat Mbokani opnieuw mag meedoen."

Spanning en spektakel lijkt verzekerd zondag. "Ik vertrouw erop dat het een leuke match wordt", zegt Hellebaut. "Het is sowieso een speciale match en wij scoren veel en krijgen veel goals binnen. Ik heb ook gelezen dat een Duitse studie zegt dat teams op verplaatsing meer punten pakken zonder publiek in de stadions, dus laat ons hopen dat dat ons helpt."