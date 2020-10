Belgian Cat Kyara Linskens loopt knieblessure op bij haar Italiaanse club

Kyara Linskens is dit seizoen aan de slag bij Magnolia Campobasso in de Italiaanse competitie. Afgelopen zondag blesseerde ze zich aan haar knie in de wedstrijd tegen Empoli. Uit onderzoek is intussen gebleken dat ze een scheurtje heeft in de meniscus.

Linskens was uitstekend begonnen aan haar Italiaanse avontuur bij Campobassa. In de eerste vier wedstrijden van het seizoen stond ze gemiddeld 27 minuten op het veld en was ze gemiddeld goed voor 10 punten, 5,5 rebounds en 2 assists per wedstrijd.

Hoe lang Linskens precies buiten strijd zal zijn, is nog afwachten. De Olympische Spelen van volgend jaar lijken niet meteen in het gedrang te komen.

Linskens' revalidatie wordt mee opgevolgd door de medische staf van de Belgian Cats. De nationale ploeg zal de centerspeelster wellicht wel moeten missen in de EK-kwalificatieduels tegen Portugal en Oekraïne van volgende maand.