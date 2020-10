Bekercompetitie in basketbal wordt onderonsje tussen eersteklassers

"Aanvankelijk zouden er 4 poules van 4 teams zijn: de 10 ploegen uit de Division 1 en 6 uit de Top Division Men (de 2e klasse, red). We grijpen terug naar het oude systeem", legt Wim Van de Keere, algemeen manager van de Pro League uit.

Concreet houdt het in dat de 4 laagst geklasseerde ploegen op het moment van de stopzetting van het kampioenschap vorig seizoen (Luik, Brussels, Mechelen en Leuven) in het weekend van 11 en 12 december strijden om twee plaatsen in de kwartfinales. De zes andere teams zijn rechtstreeks gekwalificeerd.

De kwartfinales worden in januari afgewerkt, de halve finales een maand later. De finale staat op 21 maart 2021 geprogrammeerd. Vorig seizoen wonnen de Antwerp Giants de beker.