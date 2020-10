Steven Gerrard begrijpt reactie Standard niet: "Dit getuigde niet van klasse"

"De 1e helft speelden we best goed", zegt de Rangers-coach. "Maar we hadden wel meer druk moeten zetten en meer kwaliteit moeten tonen. In de 2e helft waren we outstanding. We speelden goed voetbal, creëerden veel kansen en gaven er zelf slechts 2 weg. Dat is sterk tegen een goed team als Standard. Alleen: we hadden meer goals moeten maken."

Door de hevige regenval begon het veld er almaar zompiger bij de liggen. Had de match moeten stilgelegd worden?

"Neen, zeker niet vanuit mijn standpunt", lacht de ex-international. "De weersomstandigheden waren onvoorspelbaar, het was moeilijk voor beide ploegen. We zaten al 60 minuten ver in de match. Het was belangrijk om het spel gewoon af te werken."

'We verdienden de zege en vooral: we hebben de mooiste goal ooit gezien."