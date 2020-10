Sneuvelt goudmijn Hagens Berman Axeon? "Blijven bestaan, maar zeer beperkt"

Joao Almeida, Tao Geoghegan Hart, Ruben Guerreiro, Alex Dowsett, Mikkel Bjerg, ... Wie de rode draad niet meteen opmerkt: deze smaakmakers in de Ronde van Italië zijn allemaal gevormd bij Hagens Berman Axeon, het opleidingsteam van Axel Merckx. Dat kan geen toevalstreffer zijn, maar de kweekvijver is misschien wel aan het uitdrogen.

In Canada moet Axel Merckx (48) steevast vroeg uit de veren om de Ronde van Italië te kunnen volgen. "Maar met deze situatie sta ik 's morgens graag op", lacht hij aan de telefoon. Merckx stelt vast hoe zijn alumni deze Giro kleuren en dat is nog zacht uitgedrukt. Joao Almeida (22) stond tot vorig jaar op de loonlijst van Hagens Berman Axeon, de Amerikaanse continentale ploeg van Merckx. "We hebben in deze Giro met onze voormalige renners al enkele ritten gewonnen en hopelijk komt daar nog een podiumplaats bij", zegt Merckx. "Wat mijn verdienste daar dan in is? De renners verrichten het werk, hé. Maar het is wel mooi dat het bijna 4 verschillende generaties zijn van onze opleidingsploeg." "Alex Dowsett (32) was de eerste Europeaan, Joao Almeida (22) is de laatste renner die vertrokken is bij ons." "In een periode van 12 jaar heb je toch continuïteit opgebouwd en er zijn nog renners die meedraaien op een hoog niveau. Denk ook aan Jasper Stuyven of Mikkel Bjerg. Zij staan er ook en dat is aangenaam om te zien."

Joao Almeida in de Ronde van Utah vorig jaar in dienst van Hagens Berman Axeon.

"Mijn huidige en voormalige renners zijn mijn eerste scouts"

Hagens Berman Axeon is een Amerikaans project, maar het rennersbestand is een allegaartje uit vrijwel alle windstreken. Ook veel Europeanen stappen maar wat graag mee in Merckx' verhaal. "In de VS is de wielercultuur nog heel jong en nog niet echt ontwikkeld. De Europeanen geven hun cultuur door." "Ze bevorderen de ontwikkeling van de renners, terwijl de Amerikanen misschien een meer ontspannen koersbenadering overbrengen, met minder druk dan in België of Europa. Dat is een mooie combinatie." En de profploegen appreciëren die aanpak duidelijk, aangezien het ene na het andere opleidingsproduct de overstap maakt naar het (WorldTour-)peloton. Merckx: "Van die ploegen krijg ik het compliment dat de aanpassingsperiode van de renners heel kort geweest is. Dan weet je dat je goed bezig bent. We zijn ook in de staf goed omringd met onder meer Koos Moerenhout." "Zelf ben ik general manager. Ik houd me bezig met de sponsors en neem de renners en het personeel aan. Ik wil vooral de mentaliteit van de ploeg behouden. Er moet één ploeg aan de start staan. Je wint en verliest als ploeg." "Kijk nu naar Almeida. Hij schittert, maar hij weet ook dat hij in de toekomst nog zal moeten knechten voor andere kopmannen bij Deceuninck-Quick Step. Dat heeft hij ook al gedaan voor Remco Evenepoel. Zo wordt er bij ons ook gewerkt." "Hoe ik zulke nieuwe talenten dan ontdek? Mijn renners, huidige of voormalige, zijn mijn eerste scouts. Ze sturen me dan een berichtje met de boodschap dat renner X of Y interessant kan zijn."

"Hopelijk komt het budget rond de jaarwisseling in orde"

Maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn bij de talentenfabriek van Axel Merckx. Ondanks de indrukwekkende resultaten is de financiële situatie penibel. "Door de coronacrisis hebben bepaalde partners zich een beetje teruggetrokken", verduidelijkt Merckx. "We kunnen volgend jaar niet op dezelfde manier werken. Het budget is beperkt: het is naar wedstrijden gaan en dan naar huis gaan. Er zijn dus geen trainingskampen en zo kun je moeilijk werken." "Maar ik ben nog altijd actief bezig om de kloof van zo'n 300.000 dollar te dichten om het budget rond te krijgen. Hopelijk komt dat tegen de jaarwisseling of het voorjaar in orde." "De ploeg blijft bestaan, ja, of toch op een zeker niveau. Toch in het voorjaar en zeer beperkt." "Het is niet ideaal, maar het is iets. Al moet het veel beter zijn om de volgende jaren een nieuwe Almeida of Bjerg naar voren te brengen."

De ploeg van Axel Merckx in 2019.

Onder meer deze renners werden gekneed door het team van Axel Merckx (en voorgangers):

Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step)

Mikkel Bjerg (UAE)

Ian Garrison (Deceuninck-Quick Step)

Jasper Philipsen (UAE)

Eddie Dunbar (Ineos)

Jhonatan Narvaez (Ineos)

Tao Geoghegan Hart (Ineos)

Ruben Guerreiro (EF)

Krists Neilands (Israel Start-Up Nation)

Nathan Van Hooydonck (CCC)

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

Jasper De Buyst (Lotto-Soudal)

...