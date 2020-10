Sep Vanmarcke stapt over naar Israel Start-Up Nation: "Hij brengt de winning spirit mee"

Sep Vanmarcke verliet eind 2016 Lotto-NL Jumbo voor Cannondale en opvolgers EF Education First.

De West-Vlaming verlaat nu de stal van Jonathan Vaughters voor een periode van 3 seizoenen bij Israel Start-Up Nation.

"Hij is een sterke man voor de klassiekers die de winning spirit naar onze ploeg brengt", zegt teameigenaar Sylvan Adams.

"Mijn doel is om de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix de komende jaren te winnen", vult Vanmarcke zelf aan.

"Ik heb voor deze ploeg gekozen omdat dit team groeit. In enkele jaren tijd is deze ploeg gegroeid van een klein team naar een formatie in de WorldTour. Ze mikken hoog en dat doe ik ook."

"Ze hebben een sterke groep uitgebouwd voor de komende jaren. Ik ben blij dat ik hier deel van kan uitmaken."

Sep Vanmarcke komt in het rijtje van aanwinsten als Chris Froome, Daryl Impey, Michael Woods, Alessandro De Marchi, Patrick Bevin en Carl Fredrik Hagen.