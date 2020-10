Roze Kelderman: "Had graag gehad dat Jai wachtte, maar team had andere plannen"

"Ik was meestal op de hoogte van de tijdsverschillen. Ik wist dat het nipt zou worden, maar ik heb nu de trui. Ik ben erg blij. Het was de zwaarste dag uit mijn leven, maar deze trui betekent heel veel voor mij. Ik heb zoveel ongeluk gehad de afgelopen jaren met gebroken botten. Het heeft zoveel energie gekost om terug te komen en nu sta ik hier."

Zijn ploeggenoot Hindley, die wel meekon, wachtte niet op hem. "We hebben gisteren verschillende scenario's besproken. We wilden Almeida lossen, dat lukte, daarna was Ineos heel sterk. Natuurlijk had ik graag gehad dat Jai had gewacht en me had bijgestaan, maar het team had andere plannen."

"We losten Almeida vrij vroeg op de Stelvio en daarna was de wedstrijd helemaal los. Ineos was supersterk met 2 renners. Ik kon hen niet bijbenen en moest lossen. Dus het was een wedstrijd tegen mezelf."

Kelderman staat nu wel in het roze met 12 seconden voorsprong op Hindley en 15 op Geoghehan Hart. Is dat voldoende vor de vlakke, berg- en tijdrit die er nog aankomt? Of had Hindley Kelderman niet moeten helpen om de schade te beperken, zodat die met meer overschot het roze had gepakt. Of moest Hindley Geoghehan Hart eraf kletsen en zelf vol voor roze gaan?

Er werden toch wenkbrauwen gefronst bij de tactiek van Sunweb in de koninginnenrit. Toen het Sunweb-duo met het Ineos-duo Dennis/Geoghegan Hart op kop lag op de Stelvio en Kelderman, de nummer 2 in het klassement eraf moest, bleef de jonge Australiër niet wachten.

De journalisten vroegen evenwel door over de ploegtactiek: "Natuurlijk was het beter geweest indien Jay had gewacht. Dan stond ik beter in het klassement, iets steviger wellicht. Maar anderzijds: nu wint Jai de etappe en staat hij 2e in het klassement, staan we op 1 en 2, dus als je het zo bekijkt is het ook een goede zaak. Voor hem alleszins en voor het team."

"De zege van Jay is te gek. We wisten dat hij kon winnen. Geoghehan Hart was ook een rivaal voor het klassement. Het team besliste van op verschillende fronten te strijden en dat was de goeie tactiek."

Heel veel wilde Kelderman er niet over uitweiden. Wie was nu de topfavoriet om het roze te pakken in Milaan? "Ik denk dat ik over de beste papieren beschik, want in principe ben ik de betere tijdrijder. Het zal nog een felle strijd worden, zaterdag in de bergrit en daarna in de slottijdrit."

"Of het nu een goede zaak is dat de rit van zaterdag minder lastig is door het wegvallen van enkele beklimmingen? Tja, daar kan ik nu wel blij mee zijn", eindigde hij. "Het is nu zaak om te herstellen en weer plannen te maken. We zullen wel zien wat er gaat gebeuren." (lees de reactie van Hindley hieronder)