Mathijssen: "De Ketelaere krijgt in samenspraak met Martinez speciale opvolging"

Alleen een blinde kan helaas niet zien dat Charles De Ketelaere een ongelooflijk voetbaltalent is. Niet elk supertalent van 19 jaar breekt ook door, dus vroegen we Gert Verheyen en Jacky Mathijssen waarom de middenvelder van Club Brugge zo veelbelovend is. "Vorig jaar heb ik hem man zien worden."

Intrinsiek talent: "techniek, vista en fysiek"

Jacky Mathijssen en Gert Verheyen hebben ervaring met het nationale jeugdvoetbal en staan niet bekend als "hoera-roepers". De weg voor een jeugdvoetballer ligt bezaaid met obstakels, weten ze. Maar Charles De Ketelaere heeft al het gereedschap meegekregen om die obstakels te omzeilen. "Charles kan heel goed taakgericht voetballen", begint Mathijssen. "Hij heeft de techniek, vista en fysieke capaciteiten om te doen wat je als trainer verwacht en het hoofd om dat in moeilijke omstandigheden te doen, zoals dinsdag." Bovendien kan De Ketelaere op verschillende posities uit de voeten en dat biedt extra speelkansen. "Hij is een speler met veel gevoel voor ruimte, tijd en samenspel", zegt Gert Verheyen. "Dan kan je op veel plaatsen terecht." "Wat zijn beste positie is, is nu nog moeilijk te zeggen. Het is wel zo dat iemand in de spits na een tijd wordt afgerekend op cijfers en dat is op het middenveld toch minder." "Zijn geluk is ook dat er op dit moment bij Club Brugge niet verwacht wordt dat hij iedere week presteert en dat is nog altijd belangrijk voor een jonge gast. Op termijn zie ik hem evolueren naar de centrale driehoek bij Club op het middenveld op de plaats van Vormer of Vanaken, maar eigenlijk is dat vandaag niet aan de orde. In het voetbal kan je niet ver vooruit kijken."



Zijn geluk is ook dat er op dit moment bij Club Brugge niet verwacht wordt dat hij iedere week presteert. Dat is toch nog altijd belangrijk voor een jonge gast. Gert Verheyen

Juiste omgeving: "een pluim voor Club Brugge"

Niet alleen het intrinsieke talent van Charles De Ketelaere is veelbelovend, ook de omgeving waarin hij zit, is ideaal. Dat andere supertalent, Jérémy Doku, speelde bij Anderlecht op zijn 18 jaar al vast in de basis en werd al opgeroepen voor de Rode Duivels, maar dat moet niet per se een voordeel zijn. "De mensen van Club Brugge verdienen een pluim omdat ze zorgen dat Charles zich regelmatig kan tonen, maar hem ook af en toe achteruit trekken om tot rust te komen en te pieken", zegt Mathijssen. "Vooral vorig seizoen heb ik gezien dat hij meer man geworden is door te kunnen meetrainen met de A-kern van Club. Op alle vlakken is hij beter geworden en nu zit hij in de eindfase. Gewoon door in de kleedkamer te zitten, leer je ook de spanningsveld van een match kennen." "Zijn grootste werkpunt wordt bevestigen, maar als hij op elk vlak nog een half of heel puntje beter wordt, staat hij al heel ver." "Als hij voorin blijft staan, zal hij beoordeeld worden op goals", voegt Verheyen toe. "Tegen Zenit was het op de juiste plaats staan en binnen duwen, maar ik weet van bij de nationale jeugd dat hij de bal ook met gevoel kan wegleggen. Niet gewoon op kracht trappen."

Steun van de (belofte)bondscoach

Volgens zijn leeftijd kan Charles De Ketelaere nog altijd uitkomen voor de nationale U19, maar Jacky Mathijssen nam hem meteen mee naar de beloften. Met wat hij toonde in Sint-Petersburg zouden weinig mensen verrast zijn als er binnenkort een oproepingsbrief voor de Rode Duivels in de bus valt. "Dat zou kunnen", zegt beloftecoach Jacky Mathijssen. "Hij zit bij een groep van een 7-tal jonge voetballers die we een speciale opvolging geven in samenspraak met Roberto Martinez." "Als de bondscoach denkt dat het moment gekomen is om hem te laten proeven van de A-kern, dan zal ik dat horen en zal ik dat ook niet erg vinden. Een combinatie van beschikbaarheid voor de beloften en A-kern is een optie, dat hebben we eerder al gedaan." "Dat Doku wel al werd opgeroepen? Dat is een kwestie van specifieke kwaliteiten. Soms heb je kwaliteiten, die oudere spelers van de nationale ploeg ook hebben. Doku en De Ketelaere hebben niet dezelfde kwaliteiten, maar iedereen is het eens dat ze beiden al heel ver staan. Toch?"