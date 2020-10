Lefevere en Evenepoel steken loftrompet over Almeida: "Wat een strijder"

"Eén slechte dag en alles kan veranderen", besefte Almeida maar al te goed in de slotweek van de Giro. De Portugees reed al twee weken onverhoopt in de roze trui rond, maar was niet opgewassen tegen het beukwerk van Team Sunweb in de koninginnenetappe.

De Portugees geeft zijn roze trui af, maar krijgt het respect van zijn ploegmaats in ruil. "Niets dan eindeloos respect en bewondering voor deze jongeman die 15 dagen in de iconische roze trui rondreed", schrijft zijn ploeg op Twitter.

Ook Remco Evenepoel uit zijn bewondering voor zijn jonge ploegmaat. "Ik neem mijn hoed af voor je moed en doorzettingsvermogen", schijft hij.

Het slotwoord in de lofbetuiging is voor manager Patrick Lefevere. "Wat een strijder en wat een ploeg. We hebben vandaag een gevecht verloren, maar we komen sterker terug."