"Landen zullen niet geweerd worden van de Spelen wegens hoge coronacijfers"

De Spelen van Tokio hadden afgelopen zomer moeten plaatsvinden, maar corona stuurde dat plan volledig in de war. Tokio zal het kruim van de sportwereld volgende zomer ontvangen, van 23 juli tot 8 augustus 2021.

IOC-topman Thomas Bach kan nog geen details geven over hoe de Spelen in Japan er precies zullen uitzien. De organisatie werkt tal van plannen uit om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Wel heeft Bach onthuld dat een werkgroep in december met een tussenrapport komt over de veiligheidsmaatregelen die de organisatie voor ogen heeft.

Het atletendorp speelt daarin een centrale rol. Dat dorp krijgt vermoedelijk zijn eigen medische regels om de sporters en officials in de "bubbel" te houden.

"Het atletendorp is het kloppende hart van de Spelen, maar het zal deze keer niet de sociale functie hebben die we gewend zijn", zegt Bach.

"In elk geval gaan we ervan uit dat de Spelen zullen plaatsvinden. We krijgen daar week na week meer vertrouwen in. Het is mogelijk dat meerdere bedrijven tegen het einde van het jaar aanvragen indienen voor een versnelde goedkeuring van een vaccin. Dat is natuurlijk goed nieuws."

"Als landen tegen de start van de Spelen nog met hoge coronacijfers zouden zitten, is dat geen reden om hen te weren."