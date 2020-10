Kevin De Bruyne kan vandaag weer meetrainen met Man.City

Kevin De Bruyne viel 10 dagen geleden uit tijdens het Nations League-duel op Wembley tussen Engeland en België (2-1). Hij vroeg zelf om zijn vervanging en kwam sindsdien niet meer in actie.

Toen Pep Guardiola gisterenavond op de persconferentie een update over zijn ziekenboeg gaf, kwam de Spaanse trainer eerst met slecht nieuws.

Zo kondigde Guardiola aan dat de Braziliaanse middenvelder Fernandinho wellicht meer dan een maand aan de kant staat. Een paar minuten nadat Fernandinho in de 85e minuut was ingevallen, moest de 35-jarige het veld al weer verlaten met een verrekking.

"Dit is slecht nieuws. Het is een grote klap voor onze ploeg in een periode waarin we veel wedstrijden moeten spelen. We hebben iedereen nodig", zei Guardiola.

Na de 3-1 tegen Porto zet Guardiola de focus op de competitiewedstrijd van zaterdag tegen West Ham. Vandaag wordt er opnieuw getraind. Mét Kevin De Bruyne, zo vertelde Guardiola.

"Ik denk dat Kevin er vandaag inderdaad opnieuw bij is. Maar het is nu natuurlijk nog niet te voorspellen hoe Kevin zich op het veld zal kunnen uitleven. Dat is af te wachten."

Normaal gezien komt West Ham nog te vroeg voor De Bruyne. Guardiola: "Maar het is met ons drukke schema belangrijk dat we spelers opnieuw kunnen inpassen."