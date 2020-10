Journalist: "Ansu Fati is zwarte straatverkoper die wegloopt van politie"

Salvador Sostres van de Spaanse krant ABC was niet goed geïnspireerd toen hij de pen ter hand nam.

Aanvankelijk omschreef hij Fati, een 17-jarige Spanjaard met wortels in Guinee-Bissau, "in looppas als een soort gazelle", maar even verder koppelde er een slechtgekozen vergelijking aan: "Of vergelijk hem met een jonge, zwarte straatverkoper die wegloopt van de politie".

Die laatste passage lokte heel wat verbolgen reacties uit. Niet het minst bij Antoine Griezmann, ploegmakker van Fati bij Barcelona.

"Ansu is een buitengewone jonge kerel die hetzelfde respect verdient als elke andere persoon. Neen tegen racisme en neen tegen slechte manieren", tikte Griezmann.

Sostres heeft zich vandaag verontschuldigd voor zijn bewoordingen. "Het was mijn bedoeling om de schoonheid van Ansu's bewegingen te prijzen en ook zijn talent als piepjonge voetballer."

"Sommige woorden zijn geïnterpreteerd als racistisch, terwijl dat helemaal mijn bedoeling niet was. Ik betreur dit misverstand en vraag vergiffenis als iemand zich aangevallen voelt."