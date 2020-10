José De Cauwer over transfer van Vanmarcke: "Opvallend, ook de 3 jaar"

"Ik lees in het persbericht van Israel Start-Up Nation dat Vanmarcke de winning spirit naar de ploeg brengt. Dan zal het er de komende jaren toch moeten uitkomen."

“De ploeg gelooft dus nog altijd dat Vanmarcke een klassieker kan winnen. En ik denk dat ook. Jammer genoeg heeft Sep dat de voorbije jaren te weinig getoond. Hij heeft natuurlijk heel veel pech gekend, maar winnen is een probleem voor Vanmarcke."

"Al ken ik natuurlijk de cijfertjes niet. Maar terwijl enkele andere dertigers zoals Jürgen Roelandts moeten afhaken, zit Vanmarcke in een comfortabele zetel de komende drie jaar."

"Sep is 32, toch niet meer van de jongste. Vanmarcke gaat niet naar Lotto, maar hij heeft wel het winnende lotje getrokken. Zeker in de onzekere en moeilijke tijden van corona is dit geweldig nieuws voor Sep."

“Inderdaad. De overgang op zich is al opvallend, maar vooral de duur van het contract verrast me enorm", zegt De Cauwer.

Hij heeft natuurlijk heel veel pech gekend, maar winnen is een probleem voor Vanmarcke.

"Niemand vliegt sneller over de kasseien dan Sep"

Vanmarcke won de Omloop Het Nieuwsblad (2012) en de Bretagne Classic (2019). Verder verzamelde hij heel wat mooie ereplaatsen: tweede in Parijs-Roubaix (2013), derde in de Ronde van Vlaanderen (2014 en 2016). Niet het palmares van een veelwinnaar dus.

"Niemand zal ontkennen dat Vanmarcke rap kan rijden", zegt José De Cauwer. "Niemand vliegt sneller over de kasseien dan hij. Maar hopelijk kan Vanmarcke dat nog omzetten in echte resultaten."

"Misschien moet hij ook gewoon meer koersen. Hij spitste zich te vaak toe op één of twee doelen in het voorjaar en daarvoor liet hij andere koersen vallen. Hij zou er moeten staan van de Omloop tot de Amstel."

"Greg Van Avermaet is ook een dertiger, maar zijn palmares oogt mooier. En Greg wil ook overal meedoen: voorjaar, najaar, WK, de Tour, … alle koersen."

Opvallend is ook dat er bij Israel Start-Up Nation plaats is voor enkele dertigers. Vanmarcke treedt er in de voetsporen van viervoudig Tour-winnaar Chris Froome (35). Ook André Greipel (38) rijdt voor het Israëlische WorldTour-team.

De Cauwer: "Hopelijk kan Froome zijn niveau nog opkrikken, maar de eerste testen in de Ronde van Spanje zijn niet bemoedigend. En de vergelijking met Greipel gaat zeker niet op. De Duitser is uitgesprint, terwijl Vanmarcke zeker nog niet uitgekoerst is."