Daar is de Europa League, met Antwerp, Gent en Standard: live op Sporza!

Standard mag in eigen huis openen

In de andere groepsmatch speelt het Poolse Lech Poznan gastheer voor het Portugese Benfica, het team van Jan Vertonghen.

"Standard heeft een uitstekend team en een goede trainer. Ze "pressen" zeer goed en zijn in goede vorm. Thuis zijn ze moeilijk te passeren. Hier winnen zou een enorme overwinning zijn", zegt Rangers-coach Steven Gerrard.

Nicolas Raskin, Michel-Ange Balikwisha en Moussa Sissako ontbreken door een positieve coronatest. De wedstrijd in Luik begint om 18.55u.

"We verwachten een moeilijke match. De Rangers zijn een historische, mythische ploeg. Het is leuk zulke wedstrijden op topniveau opnieuw mee te maken", vertelde Standard-coach Philippe Montanier in aanloop naar het duel tegen de Schotse vicekampioen.

Standard speelt als enige Belgische club thuis. De Luikenaars ontvangen in groep D de Glasgow Rangers uit Schotland, waar Liverpool-legende Steven Gerrard op de trainersbank zit.

Wat kan Antwerp zonder Mbokani?

"Er staan spelers op het blad die nog niet 100% klaar zijn", vertelde Ivan Leko gisteren. "Dat komt door de speciale omstandigheden dit jaar. Hoe ik Mbokani ga vervangen? Ik ga in elk geval mijn manier van spelen niet aanpassen. Iedereen weet wat hij moet doen, ook als er een speler met een ander profiel voorin staat."

Stamnummer 1 speelt in poule J op het veld van de Bulgaarse kampioen Loedogorets. Antwerp mist zijn geschorste prijsschutter Mbokani.

Kort nadat in Sclessin is afgefloten, beginnen Antwerp en AA Gent aan hun eerste groepsmatch (aftrap 21u).

"AA Gent moet nu reageren"

AA Gent opent de competitie in groep L op het veld van Slovan Liberec. De ploeg van Wim De Decker kreeg afgelopen weekend in de competitie tegen Cercle (5-2) een nieuwe tik en hoopt zich te herpakken met een goed resultaat in Europa.

Manager Michel Louwagie liet voor het vertrek naar Tsjechië alvast weten "meer vechtlust" te willen zien. "Dit is een andere competitie, topsport is reageren en dat moeten we nu doen", zei hij.

Hoffenheim-Rode Ster Belgrado is het andere duel in de groep.