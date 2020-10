Bekijk de 2 goals van Lukaku, "op dit moment de beste spits ter wereld"

Toch toonde Lukaku zich na de puntendeling tegen Mönchengladbach niet echt tevreden. "Dit gelijkspel is geen goed resultaat. We kunnen beter. We moeten in elk compartiment sterker worden. We hebben 2 fouten gemaakt in de defensie én moeten klinischer worden voor het doel van de tegenstander", zei Lukaku. De twee doelpunten van Lukaku tegen Gladbach:

"Beste aanvaller op deze planeet"

Federico Pastorello is de makelaar van Lukaku. Na de match kreeg Sky Sports de Italiaan te pakken voor enkele vragen.

"Naar Italië komen was in 2019 de beste keuze voor Romelu. Hij is zeer geliefd in Milaan en dat vindt Romelu belangrijk: hij moet liefde voelen."

"Als het gevoelsmatig allemaal goed zit, is Romelu tot grootse dingen in staat. Dat zie je nu ook: op dit moment is Romelu de beste aanvaller op deze planeet".