Amok na Standard-Rangers, was deze "A" van Roofe de aanleiding?

Amok na de match: Deflandre en Roofe neus aan neus

Roofe: "Het is passie. Zo speel ik mijn voetbal"

Was het de uitbundige viering of het teken "A" waar de Standard-aanhang op flipte? Roofe zelf zag er in elk geval geen graten in: "Het is passie. Zo speel ik mijn spel. De reden waarom ik voetbal is om te winnen en om goals te maken. Wat is het nut van voetbal spelen als je zo een doelpunt niet kan vieren op die manier?"