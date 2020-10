"Op dit vlak vind je in België niemand die beter is dan Gert Vande Broek"

Vital Heynen, een andere topcoach uit het Belgische volleybal twijfelt niet als we hem polsen over Gert Vande Broek. "Je kan in België op dat gebied niemand beter vinden dan Gert. Hij combineert een massa academische kennis over leiderschap, groepsdynamica, coaching,… met pedagogische kwaliteiten als prof én 20 of 30 jaar ervaring als topcoach, dat is echt uniek", klinkt het. Heynen, momenteel clubcoach bij Perugia én coach van de Poolse nationale ploeg voegt eraan toe: “Nu heb ik geen tijd, maar zoiets zou ik later ook wel eens willen doen. Ik heb altijd gezegd dat het goed is om kennis en ervaring uit andere sporten te gebruiken." "In Duitsland heeft men destijds bijvoorbeeld Markus Weise (3x olympisch goud met de hockeyploeg) naar de academie van de Duitse voetbalbond gehaald.”

Gert Vande Broek

"Bijzonder verstandig van Kompany"

Als persoon en coach zijn Heynen en Vande Broek misschien wel verschillend, ze hebben ook veel gemeen: allebei succesvol als coach, bezeten van hun job én bijzonder geïnteresseerd om over het muurtje

van andere sporten te kijken.

“Het is ook bijzonder verstandig van Vincent Kompany om iemand als Gert in zijn entourage te hebben", vindt Heynen. "Dat bewijst dat Kompany op de lange termijn denkt. Gert zal er niet kunnen voor zorgen dat Anderlecht snel veel wedstrijden gaat winnen, hij zal wel kunnen helpen om Kompany een betere coach te laten worden.”

“Laat ons ook niet vergeten: coaching gaat over mensen. Het tactische is misschien 20%, al de rest heeft met andere dingen te maken: hoe voelen spelers zich in hun vel, hoe smeed je een groep, hoe gaat men om met ontgoocheling, …"

"Op dat vlak is voetbal natuurlijk een stuk moeilijker dan volleybal. Ik heb bij Perugia een kern van 14 spelers en elke match zijn er wel 11 die spelen. In het voetbal is dat anders en bovendien moet je daar 3 keer per jaar een nieuwe groep maken (in juli, na de eerste transferperiode en dan nog eens na de wintertransfers), dat bemoeilijkt de zaken natuurlijk.”

Vincent Kompany

Heeft Anderlecht geduld?

Er zijn uiteraard wel wat vergelijkingspunten tussen Anderlecht anno 2020 en hetgeen Gert Vande Broek met het project in Kieldrecht en de Yellow Tigers heeft gedaan: bij beide probeert men jonge spelers beter te maken en een groep te smeden die op termijn topprestaties kan leveren.

Maar concepten als "tijd en "geduld" krijgen in voetbal en volleybal meestal een andere invulling. Niemand in Kieldrecht zou er ook maar aan gedacht hebben om na een reeks nederlagen Gert Vande Broek te ontslaan. Dat ligt bij Anderlecht (en bij uitbreiding in de hele voetbalwereld) misschien wel anders.