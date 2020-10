In Extra Time Koers kwam woensdag uiteraard ook de rivaliteit tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert ter sprake. Het panel hekelde de rol van de pers in de aanloop naar de Ronde van Vlaanderen. Ook de goeie prestaties van de jonge ronderenners bij Deceuninck-Quick Step sprongen in het oog.

Van Aert versus Van der Poel: "Vuile rol van de kranten"

Het moment van Tom Boonen was de omhelzing tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert na de finish in de Ronde van Vlaanderen. "Niet zozeer omdat ze daarmee respect tonen voor elkaar", legt Boonen uit. "Het gaat erom dat ze heel goed moeten beseffen dat iedere wedstrijd een start en aankomst heeft en dat de koers tussen die start en aankomst gereden wordt en dat het niet daarna moet gebeuren." "Dat hebben ze nu perfect gedaan. Ze hebben gekoerst voor wat ze waard waren en allebei geloofd in hun kansen. Mathieu heeft de perfecte sprint gereden en na de aankomst moet je altijd respect bewaren. Er komen nog veel koersen en ze kunnen het beter onder elkaar blijven uitvechten dan dat er ambras van komt."

De kranten hebben een vuile rol gespeeld. Het was zeker niet het straatgevecht waar het moest voor doorgaan. Jan Bakelants

Jan Bakelants hekelt de rol van de pers. "De kranten hebben daar een vuile rol in gespeeld. In de mixed zone zat een journalist ook al te hengelen bij Van Aert. Je weet dat het opgeklopt gaat worden en het gaat eigenlijk nergens over", vindt Bakelants. "Wout viel niemand persoonlijk aan en Mathieu heeft het ook super opgelost. Het was zeker niet het straatgevecht waar het moest voor doorgaan. Ze kunnen niet altijd over corona schrijven en dan moeten ze af en toe de krant eens vullen over hommeles die er niet was. En dan hopen ze dat er eens eentje in de val trapt. Gelukkig is er geen polemiek van gekomen." "Het zijn rivalen en concurrenten sinds hun jeugd en dat zal zo blijven tot ze stoppen", vult Christoph Roodhooft aan. "Maar als dat met respect is, is dat toch een van de mooiste dingen die er zijn. Dat hebben we met Mercx en De Vlaeminck ook gehad. Die echte duels, dat is koers."

De jeugd staat op bij Deceuninck-Quick Step: "Goed gewerkt"

De jonkies van Deceuninck-Quick Step presteren uitstekend in de Giro. Naast leider João Almeida hebben ze met Fausto Masnada (10e) en James Knox (14e) nog twee renners in de top 20. Is het geraamte van de rondeploeg rond Remco Evenepoel zich stilaan aan het vormen? Tom Boonen: "Met de komst van Remco Evenepoel heeft Deceuninck-Quick Step toch een beetje een heroriëntatie van de ploeg gedaan. Ze willen Evenepoel een omkadering geven die hij zoekt en verdient en ook om hem een comfortabel gevoel te geven naar de toekomst toe."

João Almeida was ook al van goudwaarde voor Remco Evenepoel in de Ronde van Burgos. Jan Bakelants

"Over João Almeida kunnen we toch wel zeggen dat dat een groot talent is", zegt Jan Bakelants. "Het is ook niet dat hij nu pas zijn neus aan het venster steekt. Hij was ook al van goudwaarde voor Remco Evenepoel in de Ronde van Burgos. Ook begin dit jaar was hij al echt sterk in de Ronde van de Algarve. Almeida is een blijver."

"Deceuninck-Quick Step heeft veel van die jongeren die het echt goed doen. Bagioli, nu in de Vuelta, vond ik in Luik-Bastenaken-Luik ook heel sterk. Dat is ook een jongen om in het oog te houden."

"Ze hebben duidelijk goed gewerkt bij Deceuninck-Quick Step, maar ze hebben ook wat meeval. Want wie verwacht nu dat renners die zo jong zijn meteen potten zullen breken?"

Er breken plots veel jongeren door, stelt Ruben Van Gucht Vast. "Dat klopt", pikt Bakelants in. "Ik heb vorig jaar bij Sunweb met Jai Hindley gereden. Dat is voor mij momenteel de sterkste man bergop in de Giro. Dat had ik er vorig jaar niet in gezien, maar ineens is die ontbolstering daar. Let maar op dat die de Giro niet ineens wint."