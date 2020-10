"Ga je nu die ene sprint bovenhalen die ik verloren heb in Harelbeke?"

In 2009 verloor Tom Boonen in de E3 Harelbeke de sprint die hij vanaf de kop aangezet had. "Ga je nu die enige keer dat ik een sprint verloren heb in Harelbeke erbij halen", lacht Boonen.

"Waar de fout lag? 40 kilometer van de aankomst: geen drank meer. Krampen tot achter mijn oren. Ik had geen kans in die sprint."

Jan Bakelants wil weten wie er kop reed in de sprint van Parijs-Roubaix in 2016, toen Boonen gevloerd werd door Mathew Hayman. "Hayman was daar al 400 meter aan het rijden om 2e te worden. Ik zat te wachten om te vertrekken en toen kwam Vanmarcke terug om er 50 meter langs te rijden. Zo was mijn sprint voorbij", reageert Boonen.

"Daarmee moet je leren leven. Koers is koers. Vanmarcke komt daar terug en rijdt op die moment ook nog om de koers te winnen. Ik kan toch niet zeggen dat hij er niet had mogen komen langs rijden? Neen, ik had het beter in het oog moeten houden."

"Hayman en ik zaten met zijn tweeën vooraan en ik was mijn sprint aan het afwachten. Dan ben je niet meer bezig met de gast die nog terugkomt. Stom."