Wuk? Lampaert en co houden hilarisch West-Vlaams onderonsje in De Panne

Geniet mee van het West-Vlaams onderonsje met Lampaert, Van Lerberghe en Declercq

Lampaert: "I will celebrate this with a big pak friet"

Na een pechseizoen graaide Lampaert dan toch nog zijn overwinning mee, al was het op het ultieme einde. "Dat is toch een opluchting", zegt Lampaert. "Een WorldTour-koers, een heel mooie dan nog. Ik denk dat het heel mooi was om te zien."

"Het was elke seconde opletten, want je kon zomaar op de kant vliegen. Maar we hebben een fantastische inspanning met de ploeg geleverd. Met 4 man in de finale namen we de koers in handen, dan is het een plezier om zo te koersen."

"Bert (Van Lerberghe) vroeg me of hij de sprint voor mij moest aantrekken. Ik zei hem dat hij zijn eigen sprint mocht rijden en dat ik zelf nog iets zou proberen. Dan was het wat pokeren op het einde, eerst lieten ze me niet gaan, maar op de grote baan kreeg ik een gaatje."

"Na een minuut had ik wel wat spijt, want ik voelde de benen ontploffen en de wind was echt verschrikkelijk. Maar eens ik wist dat ik 18 seconden had, wist ik dat ze echt moesten stampen om me terug te halen."

Lampaert haalde bij de laatste vraag zijn beste Engels nog boven. "I will celebrate this with a big pak friet en een bickyburger." Geniet ervan, Yves!