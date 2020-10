Van der Poel sluit seizoen af met lichte hersenschudding: "Hij stelt het goed"

"Pijnlijke nek, hoofdpijn en heel misselijk"

In een meer dan memorabele Driedaagse Brugge-De Panne reed Nederlands kampioen Mathieu van der Poel quasi de hele dag in de kopgroep na urenlang waaierspektakel. In de finale sukkelde de winnaar van de Ronde van Vlaanderen uit het niets in de gracht. De felle windstoten toonden geen genade.

Bij aankomst aan de teambus voelde de pechvogel zich niet goed genoeg om een reactie te geven. Alpecin-Fenix-manager Christoph Roodhooft gaf meer uitleg.

"Op het laatste stukje met zijwind werd Mathieu van de weg gereden. Niet door iemands achterwiel. De mannen van Deceuninck-Quick Step probeerden alles op de kant te zetten en hij zal naast de weg geschoten zijn. Erg ongelukkig voor hem."

"Naast de kant was een heel diepe gracht, waar hij in belandde. Hij spreekt heel erg over een pijnlijke nek, hoofdpijn en hij voelt zich heel misselijk. Hij is waarschijnlijk echt op zijn hoofd gevallen."

"Ik zag het gebeuren, het was een vreselijke klap." De manager wou met zijn renner naar het ziekenhuis, maar dat bleek niet nodig te zijn. De ploeg liet enkele uren later weten dat de renner het goed stelt. "Mathieu werd door de teamdokters onderzocht en er werd een lichte hersenschudding vastgesteld. De dokters zullen zijn situatie morgenvroeg opnieuw checken."