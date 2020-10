Uitblinker Charles De Ketelaere: "Hier had ik al mijn hele leven voor gewerkt"

Vorige zaterdag was Charles De Ketelaere er niet bij tegen Standard (1-1). "Een teleurstelling", zei hij gisteren op de persconferentie, "maar ik begreep wel dat ik me mocht opmaken voor de wedstrijd in de Champions League: als basisspeler of als invaller."

"Daar hoopte ik alvast op, want ik werk al heel mijn leven voor zulke matchen. En dat het dan zo uitdraaide, is gewoonweg fantastisch."

Club Brugge kwam in Sint-Petersburg op voorsprong via Dennis, maar een kwartier voor het tijd stond het 1-1 gelijk. De Ketelaere: "We zijn erin blijven geloven. We voelden ook dat we nog kansen zouden krijgen, omdat we fysiek sterker waren dan Zenit."

Volgende week wacht al de match tegen Lazio, dat gisteravond Dortmund klopte (3-1). "Hopelijk blijft het niet bij die ene zege en winnen we nog matchen", zei De Ketelaere.