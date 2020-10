Özil is teleurgesteld: "Wil niet dat mijn 8e seizoen bij Arsenal zo eindigt"

Özil speelde geen minuut meer sinds de coronabreak en het heeft er alle schijn van dat hij ook de komende maanden niet zal spelen voor Arsenal. De Duitser heeft nog een contract tot het einde van dit seizoen, maar staat niet op de spelerslijst voor de Premier en de Europa League.

"Ik ben zeer teleurgesteld", schrijft Özil op Twitter. "Toen ik hier in 2018 een nieuw contract tekende, heb ik mijn trouw beloofd aan de club van mijn hart. Het doet me pijn dat die liefde niet wederzijds is. Ik heb ontdekt dat loyaliteit tegenwoordig niet vanzelfsprekend is."

"Tot nu toe probeerde ik positief te blijven. Week na week heb ik gevochten voor een kans om weer in de ploeg te komen. Daarom heb ik ook gezwegen. Wat kan ik zeggen? Londen voelt nog steeds als thuis. Wat er ook gebeurt, ik zal blijven vechten voor mijn kans. Ik wil niet dat mijn 8e seizoen hier zo eindigt. Dit verandert mijn mindset niet. Ik zal hard blijven trainen en zal mijn stem blijven gebruiken om te vechten tegen onrecht."