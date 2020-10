KBVB denkt aan post-Martinez-tijdperk: Schelstraete (KVK) wordt zijn assistent

Roberto Martinez combineert al ruim twee jaar zijn taak als bondscoach van de Rode Duivels met die van technisch directeur. Om het werk van de Spanjaard te verlichten, startte de KBVB in mei de zoektocht naar een assistent.

CEO Peter Bossaert maakte toen bekend dat er werd gezocht naar een jong profiel, dat onder de vleugels van Martinez kon groeien om nadien de rol van technisch directeur over te nemen. De keuze is gevallen op Jelle Schelstraete.

De Oost-Vlaming komt over van KV Kortrijk, waar hij negen jaar aan de slag was als jeugdmanager. Schelstraete was voordien onder meer jeugdtrainer bij Cercle Brugge. Hij treedt op 6 november in dienst bij de voetbalbond. Het wordt bijvoorbeeld zijn taak om de relaties met de Pro League en de amateurvleugels Voetbal Vlaanderen en ACFF te versterken.