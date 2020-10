In Duitstalig België gaan ze een stap verder, geen fans bij Eupen-KV Mechelen

Gisteren werden de regels over supporters in 1A en 1B nog verstrengd, maar bij Eupen, de enige club in ons land uit het Duitse taalgebied van ons land, gaan ze nog een stap verder.

Tegen KV Mechelen zullen zaterdag helemaal geen fans worden toegelaten. De club verwijst naar de verslechterde coronasituatie in het hele land en ook in de regio Eupen.

"De toestand in het ziekenhuis van Eupen en in de scholen is vrij gespannen", klinkt het. Volgens Eupen moeten in deze context de contacten tot een minimum worden beperkt.