Dominante Jago Geerts gooit zege te grabbel met zware crash in Lommel

Met een tweede plaats was Geerts nochtans ook de eindwinnaar geworden, maar in eigen streek wou hij zich tonen. Dat lukte ook. De aanvallen van Geerts wierpen vruchten af. Hij nam de leiding, maar kort daarna ging het fout en viel hij zwaar. Hij kreeg zijn motor over zich en finishte uiteindelijk zevende.

In de tweede reeks had Geerts alle kaarten in handen om het werk af te maken. Hij strijdde een tijdje tegen Roan Van de Moosdijk om de leidersplaats en werd daar door zijn team ook toe aangezet.

Bekijk het verslag van de GP:

De crash van Jago Geerts

WK-tussenstand in de MX2

Prado wint voor Gasjer in de MXGP

In de MXGP heeft de Spanjaard Jorge Prado de zege behaald. Hij was tweede in de eerstre reeks en won de tweede reeks.



WK-leider Tim Gasjer was in de eerste reeks nog afgetekend de beste, maar moest in de tweede reeks genoegen nemen met de derde plaats. Antonio Cairoli zette zich in reeks twee tussen Prado en Gasjer.

Clement Desalle werd 8e in de einduitstand. Jeremy Van Horebeek 9e. In de WK-tussenstand blijft Gasjer aan de leiding voor Cairoli en Prado.