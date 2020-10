Boonen: "Renners testen terwijl er tekorten zijn in de zorg, is een slecht signaal"

Het Belgische wielerseizoen is voorbij, maar in Italië en Spanje wordt er wel nog gekoerst. Het lijkt ondertussen wel zeker dat de Giro tot in Milaan zal raken, maar Tom Boonen zet daar toch nog vraagtekens bij in Extra Time Koers. "Je zet je als sport nu eigenlijk boven het algemeen belang. Dat vind ik niet kunnen."