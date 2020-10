"Wout van Aert duikt op 28 november het veld in in Kortrijk"

Vandendriessche gaat er eerst en vooral van uit dat de Urban Cross gewoon doorgaat. "De wedstrijd wordt zeer professioneel georganiseerd door Golazo. Het parcours kan perfect afgesloten worden en dus veilig georganiseerd worden zonder publiek."

"Supporters hebben nood aan ontspanning en kunnen de wedstrijd live volgen op Sporza."

Hij rekent op de aanwezigheid van Van Aert om extra kleur te geven aan deze tweede editie: "Het is gewoonweg top dat Wout van Aert start bij ons, met dank aan de sponsors en organisator. Hij is dé publiekslieveling en zal veel mensen voor de buis halen."

Organisator Christophe Impens kon nog geen 100 procent zekerheid geven. "Ik heb nog geen officiële bevestiging dat Van Aert start, maar we gaan daar wel van uit. De sponsor van de cross staat ook op het shirt van de renner. We voeren nog onderhandelingen en hebben al een officieuze bevestiging."

Vorig jaar won Mathieu van der Poel de eerste editie van de CAPS Urban Cross in Kortrijk, voor Tim Merlier en Toon Aerts.



Meer over de veldritkalender van Van Aert is er niet bekend. Van Van Aerts rivaal Van der Poel weten we dat hij in december en januari zal crossen. Hij maakte al 6 crossen bekend, waaronder die op 12 december in Antwerpen als eerste.