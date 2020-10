"Luxetests" in de sport? Sportarts: "Sneltest is het antwoord"

Gisteren is er commotie ontstaan over de zogenoemde corona-"luxetests" in de sport- en cultuursector. Nu de algemene testcapaciteit onvoldoende is, vindt microbioloog Herman Goossens die tests "onaanvaardbaar". De Pro League zegt dat hun tests de medische tests niet in gevaar brengen. Sportarts Ruud Van Thienen komt met een antwoord: de sneltest. "Die zegt op 15 minuten of iemand besmettelijk is."