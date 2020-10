"De ploeg zegt dat we niet op verantwoordelijkheidszin van anderen moeten rekenen"

Meesseman is voor haar veiligheid in de eerste plaats op zichzelf aangewezen. "Onze ploeg raadt ons sterk aan om mondmaskers te dragen om onszelf te beschermen en niet op de verantwoordelijkheidszin van anderen te rekenen. Zo wordt het ons gezegd."

"Het is in Rusland inderdaad wel wat anders dan in België. Ook hier is publiek voor een deel toegelaten, maar mensen gaan lakser om met de maatregelen, die er nochtans wel zijn. Café's, restaurants en winkels zijn wel gewoon open hier."

Ook in Rusland zijn de coronacijfers opnieuw aan het stijgen, maar wie de match van Club Brugge tegen Zenit Sint-Petersburg zag, weet dat niet alle fans zich daar veel van aantrekken. En dat is een understatement.

Na de afloop van de Amerikaanse WNBA en een korte vakantie in België is Emma Meesseman opnieuw aan de slag met het sterrenensemble van Ekaterinburg.

"Tegen het reizen zie ik sowieso op"

In november begint ook het reizen opnieuw voor Emma Meesseman. Met de Belgian Cats in november en voor de Euroleague in december. "Ergens ben ik blij dat we kunnen spelen. Het is ook ons beroep", zegt Meesseman.

"Maar alles is dubbel. Het is ook maar basketbal en het aantal gevallen bij andere ploegen hier in Rusland neemt toe. Ik hoop dat de juiste mensen de juiste beslissing nemen de volgende weken. Tegen al dat reizen, zie ik sowieso op, want dat zijn geen gewonen reizen. Dat is altijd via via via."

"Met de Belgian Cats bijvoorbeeld moeten we naar Portugal, maar vanuit Rusland is dat de verst mogelijke verplaatsing. Ik heb binnen de nationale ploeg wel nog niets gehoord dat die wedstrijden niet zouden plaatsvinden."

"Bij Ekaterinburg spelen nog internationals en ik voel dat sommigen hopen dat die matchen worden afgelast, maar anderzijds had ik ook twijfels toen de WNBA herbegon en dat is goed gegaan."