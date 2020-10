Zorgt sprinter Sam Bennett voor Belgische ritzeges in de Vuelta?

Sam Bennett hoopt in de Vuelta even hard te kunnen uithalen als hij eerder in de Ronde van Frankrijk deed. Maar is hij sindsdien van nationaliteit veranderd? Het rugnummer dat de organisatie hem vandaag toekende, laat immers een Belgisch vlagje zien.

"Heb ik hier ergens een vergadering gemist?", vraagt Bennett zich af. "Ik was toch absoluut zeker dat ik een Ier was."