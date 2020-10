Zidane: "Eden Hazard heeft weer op het trainingsveld gestaan"

Na een matig debuutseizoen geplaagd door blessures belandde Eden Hazard eind september opnieuw in de lappemand, dit keer met een blessure aan zijn rechterbeen.

In de aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen Sjachtar Donetsk van woensdag maakte coach Zinédine Zidane bekend dat het herstel van Hazard gunstig verloopt. "Hij heeft opnieuw op het trainingsveld gestaan", liet de Fransman weten.

"Zijn blessure was iets ernstiger dan we aanvankelijk gedacht hadden, maar ik heb het volste vertrouwen in onze medische staf. Ik hoop dat we snel weer op Eden kunnen rekenen en dat tot het einde van het seizoen."