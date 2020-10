Ultraloper Karel Sabbe wint WK-uitputtingsslag van meer dan 500(!) km

Het concept van Big Dog's Ultra is poepsimpel: elk uur een rondje van 6,706 kilometer lopen tot er slechts één deelnemer meer overblijft. Hoe sneller je over de streep bent, hoe langer je kan rusten voor de volgende ronde.

De Big Dog's Backyard Ultra World Championships worden elk jaar in Tennessee georganiseerd, maar daar stak het coronavirus nu een stokje voor. Het concept werd in allerijl omgetoverd tot een WK met landenteams van elk 15 lopers en 21 nationaliteiten.

En dat bleek de Belgen wel te liggen. Na maar liefst 69 uur en 462 kilometer bleven er nog 2 Belgen over: Karel Sabbe en Merijn Geerts. Ze hadden net het wereldrecord (68 rondjes) gebroken en de laatste 2 Amerikanen zien opgeven.

De wereldtitel voor Team België was binnen, de individuele titel lag nog voor het grijpen. Uiteindelijk gaf Geerts pas na 75 uur en 500 kilometer op. Na 3 dagen en 3 uur lopen kroonde tandarts Karel Sabbe zich tot wereldkampioen op domein De Hoge Rielen.

Sabbe werkte elk rondje in ongeveer 46 minuten af, zodat hij nog 10 minuten kon slapen of rusten en 4 minuten kon eten.

Voor Sabbe was het zeker niet zijn vuurdoop. Hij is wereldrecordhouder op de Pacific Crest Trail, een route van 4.300 kilometer van Mexico naar Canada. En hij liep ook de snelste tijd op de Appalachian Trail in de VS, een verbetering van het record met 4 dagen.