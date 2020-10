Publiek blijft welkom in 1A en 1B, maar de regels worden nog strenger

Afgelopen vrijdag verstrengde de regering de regels rond de corona-aanpak in België. Het profvoetbal ontsnapte afgelopen weekend nog aan een verstrenging inzake fans in het stadion, mede door de krappe timing, maar ondertussen heeft de Pro League wel samengezeten met de overheid over een nieuwe aanpak.

Momenteel wordt er in de stadions van onze profclubs nog gewerkt met compartimenten van 400 toeschouwers, maar dat wordt gehalveerd naar compartimenten van 200 fans.

Binnen elk compartiment mogen mensen nog enkel samen staan in een bubbel van 4 mensen en tussen elke bubbel moet minstens 1,5 meter afstand zijn.

In verschillende stadions kon je afgelopen weekend nog genieten van een pintje in het stadion, maar ook dat is voorbij. Om de mondmaskerplicht te allen tijde te garanderen, zijn eten en drinken niet meer toegestaan.