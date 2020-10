Patrick Lefevere ziet "fantastisch" jaar: "Julian zei dat hij nog geen stamp had gegeven"

"Zijn voorsprong is minder comfortabel dan enkele dagen geleden", oordeelde Patrick Lefevere bij de start van de 16e etappe, die het begin van de derde week in de Giro inleidt.

De grote baas van Deceuninck-Quick Step ziet hoe zijn Portugese ontdekking 15 seconden verdedigt tegenover Wilco Kelderman. "Dat is niet veel en een renner als Kelderman heeft meer ervaring. Het wordt heel zwaar, maar ook Kelderman kan een slechte dag hebben."

Verrast Almeida zijn patron? "We hebben heel veel ingezet op de jeugd. Vorig jaar reed hij niet echt goed bij de beloften. Hij had maar 30 koersdagen en een bizar licht trainingsprogramma. We zagen toch het potentieel in hem en ik heb geen spijt dat we hem genomen hebben."

Zonder val in Lombardije zou Remco Evenepoel natuurlijk de kopman van de blauwe brigade geweest zijn. Is dit ondanks zijn afwezigheid toch een testcase?

"Ik zou het omgekeerd stellen: in principe zou Almeida de Vuelta gereden hebben en sprinter Alvaro Hodeg is de vervanger van Fabio Jakobsen. Als er iemand wegvalt, staan er anderen op. Daar ben ik alleen maar blij om. We ontdekken dat nog jongens een klassement kunnen rijden."

Durft Lefevere een voorspelling te doen over de ontknoping van deze Giro? "Met zo'n jonge kerel weet je dat niet. Je moet altijd hopen dat je slechtste dag de rustdag is geweest. Maar alles wat er nog bijkomt, is mooi meegenomen."